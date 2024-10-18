В Казани задержали мужчину, ограбившего ювелирный магазин

Полиция Казани задержала 29-летнего местного жителя, который с ножом ограбил ювелирный салон на улице Декабристов. Злоумышленник похитил золотые изделия и попытался сбыть их в ломбарде, где и был задержан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает помощник министра внутренних дел России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина ворвался в салон с криками «Это ограбление!», угрожая ножом продавцам. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в течение суток.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в октябре, в Татарстане был задержан 41-летний гражданин Грузии, подозреваемый в ограблении ломбарда в Чебоксарах.

Анар Зейналов