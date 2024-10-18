На катке в Нижнем Тагиле установят ледяного слона в натуральную величину

Мэрия Нижнего Тагила утвердила концепцию ледового городка на Театральной площади. Там появятся слон изо льда в натуральную величину и искуственные пальмы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Темой городка станет творчество писателя Корнея Чуковского и его сказка «Айболит». «На Театральной площади появится остров Бармалея. Среди искусственных пальм, созданных специально для оформления городка, будут гулять африканский слон в натуральную величину, крокодил, бегемот, носорог и горилла. В море рядом с островом возведут многоскатные горки»,— рассказал скульптор Эдуард Пономаренко.

Кроме того, на площади построят лабиринт из волн, ледяную линзу в виде сигнального маяка, скульптуры рыб, дельфинов, акул и морских коньков.

Конкурс на определение подрядчика строительства мэрия планирует объявить до 31 октября. Сдать объект подрядчик должен будет до 25 декабря.

Напомним, ранее в Тюмени представили новогоднюю концепцию оформления города. Его темой в этом году станет проект, основанный на слогане «Тюмень — врата Сибири».

Виталий Красиков