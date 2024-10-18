В Марий Эл продолжается строительство крупной рекреационной зоны между Йошкар-Олой и поселком Медведево. На этот проект выделено 630 млн руб., завершить его планируют в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 630 млн рублей вложат в создание рекреационной зоны в Йошкар-Оле

Фото: Telegram-канал главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева 630 млн рублей вложат в создание рекреационной зоны в Йошкар-Оле

Фото: Telegram-канал главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева

Проект реализуется в три этапа: первый стартовал в 2023 году, а финальные работы должны завершиться в следующем году. Уже сейчас завершенные участки зоны отдыха пользуются популярностью у горожан, и ожидается, что после полного завершения проект станет одним из главных мест притяжения для жителей и туристов.

Глава региона также отметил, что в 2024 году на реализацию проектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов направлено более 200 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл до конца 2024 года планируется сдать почти 480 тыс. кв. м жилья, из которых на данный момент введено в эксплуатацию 356 тыс. кв. м.

Анар Зейналов