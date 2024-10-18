В Чебоксарах предпринимателя осудили за нарушения, приведшие к гибели рабочего

Индивидуальный предприниматель из Чебоксар признан виновным в нарушении правил безопасности на строительном объекте, что привело к гибели рабочего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

По информации следствия, в июле 2024 года предприниматель, работая по договору на строительстве многоквартирного жилого дома на улице Богдана Хмельницкого, привлек рабочих для кладки кирпичных стен. 4 июля один из работников, находясь на подмости на втором этаже, оступился и упал на землю. В результате падения мужчина получил смертельные травмы.

Следствие установило, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения предпринимателем своих обязанностей по обеспечению безопасности на объекте. Он допустил рабочего к выполнению опасной работы без необходимого обучения и средств защиты, а также не контролировал условия труда.

Суд признал собранные доказательства, включая показания свидетелей и результаты экспертиз, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Предприниматель согласился возместить моральный ущерб родственникам погибшего. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анар Зейналов