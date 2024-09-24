В Чувашии завершено расследование дела о смерти рабочего на стройке

В Чебоксарах следственные органы завершили расследование уголовного дела против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемый привлек рабочих для кладки кирпичных стен при строительстве многоквартирного дома на улице Богдана Хмельницкого. 4 июля один из рабочих упал с подмостей на втором этаже и получил смертельные травмы.

Следствие установило, что предприниматель не обеспечил безопасность работ: он допустил рабочего к выполнению задач без обучения и необходимого защитного инвентаря, не осмотрел рабочее место и не контролировал процесс.

Обвиняемый признал свою вину и возместил моральный вред родственникам погибшего. Теперь дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов