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Нижегородская трудовая инспекция оштрафовала компанию «Икар» на 100 тыс. рублей

В марте 2024 год бортпроводник авиакомпании «Икар» во время подготовки самолета к посадке вошел в рабочую зону из пассажирского салона и ударился головой о полку потолочной ниши.

Комиссия по расследованию несчастного случая на производстве решила, что причиной стала «неосторожность, невнимательность, погрешность пострадавшего», а также то, что работы на производстве были организованы неудовлетворительно.

Нижегородская трудовая инспекция решила, что авиакомпания не обеспечила безопасность работников, а ее комиссия квалифицировала данный несчастный случай как несвязанный с производством.

В результате «Икар» оштрафовали на 100 тыс. руб.

Ирина Андреева

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