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В Татарстане в результате ДТП на трассе М-7 погиб один человек

18 октября на автодороге М-7 «Волга» — Богородское — Куюки произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Веста», в результате которого погиб 28-летний водитель первой машины. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, на 1-м км автодороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки 28-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». В результате аварии водитель «Гранты» скончался на месте происшествия.

Кроме того, 17 октября на 1037-м км трассы М-7 «Волга» водитель автомобиля Haval сбил пешехода, находившегося на проезжей части. Женщина погибла на месте от полученных травм.

Анар Зейналов

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