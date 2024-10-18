Ярославец сменил фамилию, чтобы не платить долги
В Ярославле судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, который сменил фамилию, чтобы не оплачивать 135 штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.
Фото: УФССП по Ярославской области
Общая сумма долга за превышение скорости у 36-летнего ярославца составила 160 тыс. руб. Судебные приставы выяснили, что он сменил фамилию, чтобы избежать ответственности. Но уже и по новому имени за мужчиной числилась задолженность по налогам и кредитам в размере 197 тыс. руб.
Приставы нашли машину должника у торгового центра, где ее арестовали и эвакуировали. Транспорт мужчина может вернуть после погашения долга на общую сумму более 400 тыс. руб.