Ярославец сменил фамилию, чтобы не платить долги

В Ярославле судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, который сменил фамилию, чтобы не оплачивать 135 штрафов ГИБДД. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Общая сумма долга за превышение скорости у 36-летнего ярославца составила 160 тыс. руб. Судебные приставы выяснили, что он сменил фамилию, чтобы избежать ответственности. Но уже и по новому имени за мужчиной числилась задолженность по налогам и кредитам в размере 197 тыс. руб.

Приставы нашли машину должника у торгового центра, где ее арестовали и эвакуировали. Транспорт мужчина может вернуть после погашения долга на общую сумму более 400 тыс. руб.

Алла Чижова