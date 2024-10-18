Первый Кубанский конгресс хирургов открылся в Сочи

В Сочи утром в пятницу, 18 октября, открылся первый Кубанский конгресс хирургов. Мероприятие посетил глава курорта Андрей Прошунин. На конгрессе присутствуют более 300 ведущих гражданских медиков и военных врачей, руководителей федеральных научных и исследовательских центров страны, рассказал господин Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Пообщался перед церемонией открытия с организаторами — светилами отечественной медицины: президентом Российского общества хирургов Алексеем Васильевичем Шабуниным, главным хирургом Минздрава РФ Амираном Шотаевичем Ревишвили и главным врачом Краевой клинической больницы №1, почетным гражданином города Сочи Владимиром Алексеевичем Порхановым»,— рассказал мэр.

Глава города выразил уверенность в том, что Сочи станет хорошей площадкой для обмена опытом и обсуждения современных методик. Это, отметил мэр, важно как для самих медиков, так и для всех их пациентов.

Конгресс проходит на базе гостиницы «Жемчужина» в Сочи с 18 по 20 октября. На мероприятии обсуждают, в частности, новые навыки, которыми должны владеть «гражданские» хирурги в условиях военного времени. Помимо этого, на конгрессе поднимут ряд других медицинских вопросов, в том числе по трансплантологии, гибридным операциям и другим темам.

Вячеслав Рыжков