Ярославские фотографы запечатлели комету Цзыцзиньшань

Фотографы Ярославской области сняли на камеру самую яркую комету за последние 13 лет «Цзыцзиньшань-ATLAS» (C/2023 A3). Фотографиями они поделились в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бесхлебный, Вконтакте Фото: Илья Бесхлебный, Вконтакте

Комету можно увидеть до 20 октября. У нее уже виден длинный хвост, который сейчас достиг длины в 21°, что примерно в 42 раза больше размера диска полной Луны.

Ярославский фотограф Илья Бесхлебный сфотографировал комету 17 октября: «Комету было видно невооруженным взглядом (проверка зрения и достаточности коррекции для очкариков и контактников), еще лучше - в бинокль. Да, луна засвечивала атмосферу, но главное, что сплошная облачность ушла и было ясное небо по всему небосводу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бесхлебный, Вконтакте Фото: Илья Бесхлебный, Вконтакте

Другой ярославский фотограф Сергей Сутковой даже решил уехать в Нижегородскую область, чтобы лучше увидеть это явление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Сутковой, Вконтакте Фото: Сергей Сутковой, Вконтакте

«Сверившись с облачными картами было решено навестить нижегородскую губернию, а конкретнее город Городец. И вот над просторами Горьковского водохранилища со второй попытки удалось и рассмотреть и запечатлеть»,— подписал свои фото в соцсетях господин Сутковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Сутковой, Вконтакте Фото: Сергей Сутковой, Вконтакте

При этом 17 октября вечером фотографу все-таки удалось запечатлеть комету и над Ярославлем.

Алла Чижова