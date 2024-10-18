В Екатеринбурге изменят маршруты трех автобусов

В Екатеринбурге изменятся маршруты автобусов № 42, 83 и 86, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 19 октября маршруты, которые обычно ездят до конечной по ул. Рощинской, сменят направление движения. № 86 начнет ходить по ул. Лыжников – ул. Рощинской до конечной «Рощинская». Автобусы №42 и №83, которые ходят до конечной «ЖК Солнечный» будут проходить через ул. Лыжников – ул. Рощинскую – ул. Алтайскую. При этом обратные маршруты в сторону центра останутся неизменны.

Ранее четыре перевозчика в Екатеринбурге отказались участвовать в акции с оплатой по СБП. С тремя из них администрация провела встречи, еще с одним планировалось договориться.

Анна Капустина