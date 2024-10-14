В Екатеринбурге 4 перевозчика отказались участвовать в акции с оплатой по СБП

В Екатеринбурге четыре перевозчика общественного транспорта не присоединились к акции, которая позволяет пассажирам платить за проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах по 20 руб. с помощью QR-кодов. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным СМИ, речь идет о следующих перевозчиках: «Авто-Ном» (входят автобусы №№41, 53, 68, 80, 81, 043), «Пегас» (№№ 70, 72, 78, 98), «УралТрейд» (№№46, 51, 55, 043) и «Авто Гамма» (№№42, 62, 77, 87, 89, 94). Соответствующая информация указана и на сайте «Екарты».

По данным администрации, с первыми тремя перевозчиками сегодня провели переговоры. Они сделают наклейки и развесят наклейки для оплаты по СБП. «До конца недели решится вопрос. С "Авто Гамма" планируется встретиться на днях»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова