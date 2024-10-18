Вступил в силу приговор по делу экс-полицейского, чиновника и врача

Ростовский районный суд Ярославской области вынес приговор бывшему полицейскому, врачу и муниципальному служащему. Первого признали виновным в злоупотреблении полномочиями, второго – в служебном подлоге, третьего – в подстрекательстве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По версии следствия, в сентября 2022 года чиновник помогал своей знакомой избежать ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Он обратился к сотруднику ГИБДД с этой просьбой и получил согласие. Но только для реализации плана нужен был акт медицинского освидетельствования об отсутствии алкоголя. Тогда муниципальный служащий обратился к врачу, который изготовил поддельный документ.

«В результате преступных действий производство по делу об административном правонарушении в отношении женщины незаконно прекращено, что повлекло незаконное освобождение ее от установленной законом ответственности»,- рассказали в прокуратуре.

Приговором экс-сотруднику полиции назначен штраф в размере 60 тыс. руб., врачу – 110 тыс. руб., бывшему муниципальному служащему – 130 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Алла Чижова