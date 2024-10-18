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В Сочи и Сириусе продлили штормовое предупреждение по смерчам над морем

Штормовое предупреждение о вероятности формирования смерчей в районе Сочи и федеральной территории Сириус продлили до 20 октября. Специалисты призывают местных жителей и туристов соблюдать осторожность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По данным ведомства, в период с 19 по 20 октября на участке побережья от Магри до Веселого существует угроза формирования смерчей над морем. Службы города работают в усиленном режиме, уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

МЧС настоятельно рекомендует принять меры предосторожности. Если вы находитесь в помещении, закройте все двери и окна, а также обеспечьте герметичность балконов и вентиляционных отверстий. Для тех, кто имеет доступ к подвалу или погребу, рекомендуется взять с собой важные вещи — документы, воду, фонарик и медикаменты — и укрыться там. Безопасными местами считаются дверные проемы и коридоры.

«Ъ-Сочи» писал, что штормовое предупреждение действовало в четверг. Местные жители и гости города смогли снять смерчи на видео.

Мария Удовик

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