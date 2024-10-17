В Сочи прогнозируют смерчи над морем

Синоптики предупреждают жителей Сочи о возможном формировании смерчей над морем в районе Магри–Веселое 17 и 18 октября. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Сочи Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

По данным метеорологов, в ближайшие дни на побережье Сочи существует риск формирования смерчей. Городские службы работают в усиленном режиме, уточнили в пресс-службе мэрии.

Жителям и туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обратиться за помощью по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что к концу недели на курорте температура воздуха опустится до +16 градусов. Ночью похолодает до +10 градусов.

Мария Удовик