«Нижегородская аптечная сеть» переходит в управление «Риглы»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по передаче сети аптек «Ригла» прав управления «Нижегородской аптечной сетью». В августе 2024 года фармацевтическая компания «Протек», которая принадлежит бизнесмену Вадиму Якунину и владеет, в том числе, сетью аптек «Ригла», приобрела у нижегородского предпринимателя Юрия Гайсинского «Нижегородскую аптечную сеть». Теперь ею будет владеть «Ригла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Выручка «Нижегородской аптечной сети» в 2023 году составила 1,7 млрд руб., убыток — 145,3 млн руб. Компания зарегистрирована в 2007 году. Уставный капитал — 20,5 млн руб. Генеральный директор — Борис Попов. В компании работает 276 сотрудников.

Александра Викулова