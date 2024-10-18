Спрос на долгосрочную аренду жилья в Сочи вырос на 29%

Рынок долгосрочной аренды жилья в России в третьем квартале 2024 года показал значительный рост, увеличившись на 30% по сравнению с предыдущим периодом. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», Наиболее заметные изменения наблюдаются в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В III квартале 2024 года предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в среднем по стране возросло на 7% за квартал и на 9% за год. В результате активного спроса, который увеличился в 32 из 40 городов исследования, Казань, Санкт-Петербург и Сочи показали особенно высокие результаты с ростом на 29% в каждом из этих городов.

По данным отчета «Авито Недвижимость», наибольшая динамика наблюдается в Ставрополе (+91%), Калуге (+71%), Томске и Кирове (+68%), а также Ярославле (+62%). Интерес к различным типам жилья также возрос: студии стали популярнее на 37%, квартиры с тремя комнатами и более — на 32%, «однушки» — на 29%, а «двушки» — на 27%.

Средняя стоимость аренды квартиры в России составила 30 тыс. руб. в месяц. Самые доступные варианты зафиксировали в Брянске, Ярославле, Кирове и Калуге, где арендная плата не превышала 20 тыс. руб. Самые высокие цены наблюдаются в Москве (90 тыс. руб.), Сочи (55 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (45 тыс. руб.) и Казани (40 тыс. руб.).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что рост спроса в третьем квартале связан с началом учебного года и делового сезона. Завершение массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 года также способствовало увеличению интереса к аренде: многие потенциальные покупатели выбирают временное жилье в условиях высоких ставок по кредитам. Растущее предложение уравновешивает спрос, поскольку часть собственников переключается с продажи вторичной недвижимости на долгосрочную аренду.

Мария Удовик