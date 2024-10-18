В Татарстане зафиксирован рост спроса на машино-места

В Татарстане за первые девять месяцев 2024 года значительно увеличился спрос на машино-места. Количество зарегистрированных прав на парковочные места возросло более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Если в 2023 году было зарегистрировано около 6,8 тыс. прав, то в этом году — почти 8,3 тыс.

Кроме того, активно оформляются покупки машино-мест по ипотеке. В 2024 году зарегистрировано около 2 тыс. ипотек на парковочные места, что на 800 сделок больше, чем в 2023 году. Также отмечается рост числа договоров участия в долевом строительстве: в этом году зарегистрировано более 2,1 тыс. таких договоров, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что тенденция роста спроса на машино-места стала более очевидной. Покупатели чаще выбирают парковочные места в паркингах строящихся жилых комплексов и используют кредитные средства. В сентябре число ипотечных сделок на машино-места увеличилось почти на 400% по сравнению с августом — с 131 до 632.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев отметил, что растущий спрос на машино-места обусловлен несколькими факторами. Во-первых, они дешевле других видов недвижимости — средняя стоимость в Казани составляет около одного млн руб. Во-вторых, наличие собственного парковочного места избавляет от необходимости каждый раз искать, где припарковаться. Наконец, некоторые покупатели рассматривают машино-места как инвестицию: их можно сдавать в аренду или продать в будущем, так как цены на них также растут.

Ранее стало известно, что с 1 октября в Казани организуют 9 новых парковок на 226 мест. Новые парковки появятся на улицах Подлужная, Батурина, Чернышевского, Ф. Карима, Толстого, Некрасова, Щапова и на Кремлевской набережной. Парковки будут организованы не на всем протяжении улиц, а лишь в карманах и на участках, где ранее была хаотичная парковка.

Кроме того, с 18 по 24 октября на ряде улиц Казани будет ограничена парковка из-за подготовки и проведения саммита БРИКС. В частности, парковка будет запрещена на таких участках, как проспект Универсиады, улица Вишневского, а также под мостом Миллениум и около экстрим-парка «УРАМ».

Анар Зейналов