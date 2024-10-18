Снизился пассажиропоток в поездах Ярославль-Москва
За девять месяцев 2024 года скорые поезда Ярославль-Москва перевезли 833,3 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Этот показатель меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда, как сообщала СЖД, поезда перевезли 864,3 тыс. пассажиров. Напомним, что поезд Ярославль-Москва ежедневно курсирует утром, днем и вечером туда и обратно.
Снизилось и количество пассажиров поезда Вологда-Москва: в 2023 году их было 305,2 тыс. пассажиров, в 2024 – 290 тыс.