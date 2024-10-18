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Мэрия Нижнего Новгорода не планирует сносить торговый центр «Шайба»

Администрации Нижнего Новгорода не намерена сносить торговый центр «Шайба» на Гордеевском пятачке у Московского вокзала. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там пояснили, что сейчас администрация Канавинского района, муниципальный «Нижегородгражданпроект» и департамент транспорта и дорожного хозяйства разрабатывают концепцию благоустройства Гордеевского пятачка. В мэрии уточнили, что точных сроков разработки концепции пока нет.

Ранее Giper.nn опубликовал данные собственного опроса о том, что нижегородцы выступают за снос «Шайбы». Информацию растиражировали другие СМИ. Жители микрорайона Гордеевский стали обсуждать в социальных сетях снос «Шайбы» как решенный вопрос. Некоторые обратились с запросом в «Ъ-Приволжье», чтобы уточнить информацию.

Ранее новый глава Канавинского района Артем Иванов говорил, что территорию вокруг Московского вокзала ждет масштабное благоустройство. Обновят подъездные пути к вокзалу, прилегающие территории, в том числе со стороны пригородных касс и Гордеевский пятачок, где сейчас реконструируется историческое здание Гордеевского универмага (с февраля 2024 года принадлежит арбитражному управляющему Ивану Вдовину).

Александра Викулова

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