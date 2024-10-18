В «Сочитеплоэнерго» предупредили о мошеннических звонках от имени гендиректора

От имени гендиректора МУП «Сочитеплоэнерго» Александра Мацкиева совершают мошеннические звонки. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Уважаемые абоненты, сотрудники предприятия и партнеры МУП "СТЭ"! Участились случаи мошенничества! В последнее время злоумышленники активизировались, распространяя мошеннические звонки и сообщения от имени генерального директора предприятия "Сочитеплоэнерго", Александра Владимировича Мацкиева»,— говорится в публикации.

Уточняется, что аферисты звонят и пишут потенциальным жертвам через Telegram, WhatsApp, а также в виде SMS и электронных писем. На предприятии заявили, что мошенники предпринимают попытки обмана и возможного вымогательства и призвали граждан быть бдительными. Также в «Сочитеплоэнерго» напомнили, что аферисты могут подделывать голос и использовать фотографии или видео подставных лиц в мессенджерах.

Пользователям рекомендуют игнорировать мошеннические сообщения, не отвечать на них и не переходить по ссылкам. Для проверки информации советуют использовать официальные каналы предприятия.

Вячеслав Рыжков