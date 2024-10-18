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Мэрия Ярославля надеется закончить благоустройство парков в этом году

В Ярославле благоустройство в парках Судостроителей, 30-летия Победы и сквере за ДК «Гамма» выполнено на 60-70%, власти планируют завершить его в этом году. О ходе работ «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Парк Судостроителей

Парк Судостроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области

Парк Судостроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области

Работы в парке «Судостроителей» выполнены на 60%, за это подрядчику «Ярдорремстрой» выплачено 5,2 млн руб. из 92 млн руб. В парке осталось сделать резиновое покрытие и покрытие из гранитного отсева для детских и спортивных площадок, установить МАФы, лавки, освещение, сделать берегоукрепление, настил над прудом и выполнить озеленение.

Работы в сквере за ДК «Гамма» сделаны на 65%, подрядчик получил 5,4 млн руб. из 51 млн руб. На общественной территории ожидается выполнение работ по обустройству детских площадок, устройству ограждения из габионов и наружного освещения, озеленению и установке паркового туалета.

В парке 30-летия Победы самый высокий показатель выполнения работ, там благоустройство сделано на 70%. И получил подрядчик за эти работы 9,8 млн руб. из 64 млн руб. В парке осталось также обустроить детские площадки, сделать освещение, берегоукрепление, настил из докерной доски и озеленение.

В мэрии добавили, что все работы будут завершены в 2024 году.

«Штрафные санкции к подрядной организации за нарушение сроков, установленных муниципальными контрактами, будут применены после приемки всех работ, предусмотренных контрактом»,— говорится в ответе мэрии за подписью заместителя мэра Ярославля по ЖКХ Николая Степанова.

Алла Чижова

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