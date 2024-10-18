Для спасения Саши Зорина не хватает 962 882 руб.

Заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы Олег Аракаев (Екатеринбург): «У Саши диагностирован поздний комбинированный рецидив острого лимфобластного лейкоза с поражением костного мозга и центральной нервной системы. Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, высокий риск развития последующих рецидивов, мальчику назначена родственная трансплантация костного мозга, донором станет один из родителей. Для проведения предтрансплантационной подготовки Саше по жизненным показаниям требуется противоопухолевый препарат треконди, которого, к сожалению, нет в больнице».

Стоимость лекарства 1 103 882 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО ОЗЭУ — еще 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 25 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 962 882 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сашу Зорина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сашиной мамы — Александры Владимировны Бельтюковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).