Более 80 улиц в Сочи будут обесточены в пятницу

В пятницу, 18 октября, 86 улицам в Сочи ограничат подачу электричества. Временные изменения связаны с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на электрооборудовании и установкой цифровых приборов учета. Отключения продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

До вечера света не будет на улицах Форелевая, Краснофлотская, Гомельская, Нагуляна, Вишневая, Пластунская, Кипарисовая, Восточная, Высокогорная, Тимирязева. Подачу электроэнергии также ограничат для улиц Советская, Навагинская, Целинная, Яблочная, Воровского, Конституции СССР, Парковая, Роз, Пасечная, Подгорная.

Из-за ремонтных работ света не будет в переулках Вертолетный, Вишневый, Юртовский, Пасечная, Штурманский. Неудобства также затронут переулки Почтовый, Правды.

С 7:00 подачу электроэнергии ограничат для сел Отрадное, Солохаул, Третья Рота, Верхне-русское Лоо. Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электрических сетей.

Мария Удовик