В Екатеринбурге открылась выставка уральских дизайнеров «Горизонты»

В галерее «Синара Арт» в Екатеринбурге открылась инсталляция «Горизонты» уральского дизайнера Павла Лопанова и модельера Анны Мамаевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Инсталляция «Горизонты» уральского дизайнера Павла Лопанова и модельера Анны Мамаевой в галерее «Синара Арт» Фото: Анастасия Лесникова Инсталляция «Горизонты» уральского дизайнера Павла Лопанова и модельера Анны Мамаевой в галерее «Синара Арт» Фото: Анастасия Лесникова Инсталляция «Горизонты» уральского дизайнера Павла Лопанова и модельера Анны Мамаевой в галерее «Синара Арт» Фото: Анастасия Лесникова Следующая фотография 1 / 3 Инсталляция «Горизонты» уральского дизайнера Павла Лопанова и модельера Анны Мамаевой в галерее «Синара Арт» Фото: Анастасия Лесникова Инсталляция «Горизонты» уральского дизайнера Павла Лопанова и модельера Анны Мамаевой в галерее «Синара Арт» Фото: Анастасия Лесникова Инсталляция «Горизонты» уральского дизайнера Павла Лопанова и модельера Анны Мамаевой в галерее «Синара Арт» Фото: Анастасия Лесникова

«Эта выставка — часть большой коллаборации с Анной под названием "Горизонты", в которой мы исследуем все наши достижения, цели. Выставка про наши внутренние горизонты, которые трансформируются. Такая сложная история, которая переросла в инсталляцию и постепенно перерастает в коллекцию одежды и, возможно, будет трансформироваться еще во что-то, поэтому такая глубокая философская работа»,— рассказал Павел Лопанов.

«Горизонты» — проект Павла Лопанова, в котором художник работает с цифровым искусством и концепцией горизонтов в смысле границ или пределов человеческих возможностей в понимании мира, искусства, общества и природы. Выставка состоит из работ, сделанных цифровым методом, видеоряда, сделанного с помощью искусственного интеллекта, несколько инсталляций, с которыми можно «взаимодействовать и исследовать свои горизонты».

Все произведения в экспозиционном пространстве связаны цветной линией, которая выполняет две роли. Во-первых, выстраивает логическую связь и направляет зрителя между работами. Во-вторых, образует бесконечное пространство горизонта.

Совместная работа состоит в следующем. Графические градиенты Павла Лопанова трансформируются в ткани и текстуры, которые позже под руководством Анны Мамаевой приобретают формы разнообразных изделий. Например, в зале представлено несколько моделей платьев. По словам Анны Мамаевой, финальным событием «Горизонтов» станет показ новой коллекции одежды в начале 2025 года.

Выставка «Горизонты» будет представлена для посещения в галерее «Синара Арт» с 18 октября по 8 января.

Анастасия Лесникова