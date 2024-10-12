ХК «Автомобилист» проиграл СКА в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл петербургскому СКА в 16 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:2 (1:1;0:1;4:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между ХК "Автомобилист" и СКА

Фото: ХК СКА Матч между ХК "Автомобилист" и СКА

Фото: ХК СКА

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Брендан Лайпсик, Брукс Мэйсек. У СКА отличились: Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов, Арсений Грицюк.

После 15 игр у «Автомобилиста» 20 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У СКА 19 очков, команда поднялась на третью строчку Западной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» победил московский ЦСКА. Игра проходила в Москве и закончилась со счетом 3:4 Б (1:1;1:1;1:1;0:0).

Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 17 октября сыграет с подмосковским «Витязем» в Балашихе.

Виталий Красиков