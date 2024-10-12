ХК «Автомобилист» проиграл СКА в Санкт-Петербурге
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл петербургскому СКА в 16 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:2 (1:1;0:1;4:0).
Матч между ХК "Автомобилист" и СКА
Фото: ХК СКА
У «Автомобилиста» шайбы забросили: Брендан Лайпсик, Брукс Мэйсек. У СКА отличились: Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Захар Бардаков, Василий Глотов, Арсений Грицюк.
После 15 игр у «Автомобилиста» 20 очков, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У СКА 19 очков, команда поднялась на третью строчку Западной конференции.
В предыдущем матче «Автомобилист» победил московский ЦСКА. Игра проходила в Москве и закончилась со счетом 3:4 Б (1:1;1:1;1:1;0:0).
Следующую игру «Автомобилист» проведет в гостях: 17 октября сыграет с подмосковским «Витязем» в Балашихе.