Нижегородские приюты для животных смогут получить субсидии из городского бюджета

Администрация Нижнего Новгорода будет компенсировать расходы некоммерческим организациям, которые занимаются защитой животных, в том числе приютам. Такое постановление опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из городского бюджета будут субсидировать расходы на содержание зданий и сооружений, вывоз мусора, охрану, видеонаблюдение и пожарную сигнализацию, а также на оплату отопления, горячей воды, электроэнергии, водоснабжения и канализации.

Ранее все затраты несли сами некоммерческие организации. Например, приют «Сострадание-НН» выполнял функции городского приюта для животных, хотя работает как некоммерческая организация. НКО участвовала в конкурсах мэрии на отлов, стерилизацию или кастрацию и выпуск на свободу здоровых животных. При этом средства, которые закладывались в городском бюджете, не учитывали того, что животное может быть больным и нужны средства на его содержание, лечение, корм. По состоянию на 2023 год содержание приюта обходилось в 1,1 млн руб. в месяц.

Ирина Андреева