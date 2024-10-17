НГТУ им. Алексеева получит 20 млн рублей на создание системы диагностики станков
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева выиграл грант Научно-образовательного центра и компании ЕМГ (ООО ЕМГ, занимается оптовой торговлей станками). Вуз получит 20 млн руб. (по 10 млн руб. от каждого партнера) на разработку системы, которая будет диагностировать состояние станков.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Система должна отслеживать текущее состояние станков и их узлов, а также оценивать оставшийся ресурс, чтобы сформировать план ремонта оборудования. Это должно предотвратить столкновение станочных узлов и поломки.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян говорит, что предприятия хорошо отзываются о наработках вузов и охотно становятся партнерами НОЦа. «Планируем продолжить эту практику в 2025 году, уже есть ряд компаний, готовых включиться в работу», — сообщил Андрей Саносян.