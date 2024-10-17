НГТУ им. Алексеева получит 20 млн рублей на создание системы диагностики станков

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева выиграл грант Научно-образовательного центра и компании ЕМГ (ООО ЕМГ, занимается оптовой торговлей станками). Вуз получит 20 млн руб. (по 10 млн руб. от каждого партнера) на разработку системы, которая будет диагностировать состояние станков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Система должна отслеживать текущее состояние станков и их узлов, а также оценивать оставшийся ресурс, чтобы сформировать план ремонта оборудования. Это должно предотвратить столкновение станочных узлов и поломки.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян говорит, что предприятия хорошо отзываются о наработках вузов и охотно становятся партнерами НОЦа. «Планируем продолжить эту практику в 2025 году, уже есть ряд компаний, готовых включиться в работу», — сообщил Андрей Саносян.

Ирина Андреева