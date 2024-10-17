В Казани подросток за рулем сбил женщину, пешеход погибла

Сегодня в Казани автомобиль, выехавший на тротуар, сбил женщину. За рулем машины был 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

После столкновения автомобиль отбросило на припаркованные рядом машины. В результате ДТП пострадавшая скончалась.

По информации МВД, водитель не выбрал безопасную скорость движения и выехал на тротуар. У молодого человека также не было водительского удостоверения.

Сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают все обстоятельства ДТП.

Диана Соловьёва