Анатолий Федоров останется председателем КСП на третий срок

Члены комитета по бюджету ярославской областной думы согласовали Анатолия Федорова на пост председателя Контрольно-счетной палаты. Это будет третий срок господина Федорова на этой должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Вопрос был рассмотрен 17 октября на внеочередном заседании комитета. Других кандидатов не было. Документы направят в Счетную палату РФ для заключения.

«В случае признание кандидатуры соответствующей квалификационным требованиям Ярославская областная Дума рассмотрит вопрос о назначении Анатолия Федорова на должность председателя КСП на пятилетний срок полномочий с 14 января 2025 года»,— сообщили в пресс-службе ярославской облдумы.

Анатолий Федоров возглавляет областную КСП с 2015 года. Ранее занимал пост директора департамента финансов региона и заместителя губернатора.

Алла Чижова