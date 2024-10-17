Татарстан занял 2-е место в национальном проекте по производительности труда

На федеральном форуме «Производительность 360» Республика Татарстан заняла второе место в номинации «Регион — лидер производительности труда» во время церемонии награждения лучших участников нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Татарстан разделил второе место с Краснодарским краем, уступив Ростовской области, которая заняла первое место. Третье место досталось Самарской области.

Форум «Производительность 360» проходит в Москве с 17 по 18 октября и собрал более 900 участников из разных регионов России. В первый день мероприятия состоялись панельные дискуссии, где обсуждались вопросы развития нефтехимической отрасли, инвестиций в персонал, а также улучшения эффективности в сельском хозяйстве и строительстве.

Кроме того, Татарстан вошел в топ регионов по упоминаниям нацпроектов в СМИ за август, заняв 5-е место. Среди лидеров также оказались Московская область, Москва, Башкортостан и Краснодарский край.

Анар Зейналов