В Казани государственные медицинские учреждения будут работать в штатном режиме во время саммита БРИКС с 22 по 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани медучреждения будут работать в штатном режиме во время саммита БРИКС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Казани медучреждения будут работать в штатном режиме во время саммита БРИКС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках подготовки развернут 11 медицинских пунктов, а также будут задействованы 35 бригад скорой помощи, включая 11 мобильных медицинских бригад. В работе примут участие 250 медиков, из которых 120 — врачи, а 130 — средний медицинский персонал.

Также проведен расчет необходимого оборудования, материалов и лекарств для больниц, медпунктов и бригад скорой помощи. Созданы запасы медикаментов для обеспечения бесперебойного обслуживания в дни саммита. Государственные медицинские учреждения продолжат работать в привычном режиме.

«Система здравоохранения Татарстана готова к медицинскому обеспечению крупнейшего международного мероприятия»,— отмечают в пресс-службе министерства.

С 19 октября в Казани ограничат аренду электросамокатов и велосипедов. Операторы начали вывозить их из города. Кроме того, муниципальные парковки закроются для жителей и каршеринговых автомобилей. Парковаться на них смогут только аккредитованные транспортные средства организаторов. Подробнее об ограничениях, связанных с саммитом БРИКС, читайте в материале «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов