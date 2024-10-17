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В Ярославской области сумма штрафов за борщевик составила 12,5 млн

В Ярославской области за период с мая по октябрь собственникам за неубранный борщевик с участков выписали штрафов на 12,5 млн руб. Об этом сообщила зампред правительства Татьяна Потемкина.

Фото: Татьяна Потемкина

Фото: Татьяна Потемкина

За пять месяцев специалисты инспекции административно-технического и жилищного надзора проверили 1,7 тыс. участков, пораженных борщевиком. Собственники и правообладатели 974 из таких объектов не приняли меры по уничтожению сорняка. За это они получили штрафы.

Напомним, что летом 2023 года в регионе ужесточили штрафы за административные правонарушения. За невыполнение мероприятий по ликвидации борщевика штраф для граждан предусмотрен в размере до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс., для юридических лиц — до 130 тыс. руб. Так, за июль и август прошлого года общая сумма штрафов за неубранный борщевик составила 1,3 млн руб.

Алла Чижова

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