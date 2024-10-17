На сетях СКЖД вокзал Адлера перевез более 6 млн человек с начала года

Вокзалы Адлера и Сочи заняли лидирующие позиции по количеству перевезенных пассажиров с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За девять месяцев 2024 года вокзалы Черноморского побережья зафиксировали значительный рост пассажирских перевозок. Вокзал Адлера стал наиболее загруженным, обслужив 6,2 млн человек. На втором месте оказался вокзал Сочи, который перевез около 4 млн пассажиров. Замыкает тройку лидеров Ростов-Главный с показателем 3,5 млн человек.

Следующими по количеству отправленных пассажиров стали вокзалы Краснодар-1 (3,2 млн), Анапа (1,5 млн) и Туапсе (1,3 млн). Также стоит отметить вокзалы Лазаревская (1,2 млн), Кисловодск (1,5 млн), Пятигорск (1,2 млн) и Новороссийск (1 млн).

С января по сентябрь 2024 года крупнейшие вокзалы Северо-Кавказской железной дороги перевезли более 34 млн пассажиров. Это на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Мария Удовик