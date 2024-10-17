В Свердловской области подорожали сливочное масло и хлеб

В Свердловской области с 7 по 14 октября средняя стоимость сливочного масла поднялась на 1,8% — до 1087,6 руб за кг. Цена хлеба из пшеничной муки выросла на 1,3% — до 104,3 руб за кг., следует из данных Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Свеклу свердловчане могут купить в среднем за 33,7 руб (-3,7%), морковь — за 42,7 руб (-1,7%), огурцы — за 125,6 руб. (+1,6%).

Помимо этого, снизилась стоимость репчатого лука на 1,5% — до 35,8 руб за кг. Цена кг охлажденной и мороженой курицы поднялась на 1,3% — до 202,4 руб.

Стоимость сливочного масла растет вторую неделю подряд. Напомним, с 1 по 7 октября его стоимость выросла на 2% — до 1067,6 руб за кг.

Виталий Красиков