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обновлено 17:46

В Екатеринбурге открылся филиал пункта сбора на службу по контракту

В администрации Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Тверитина, 41/2) открылся филиал пункта отбора на службу в Вооруженных силах РФ по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду, 16 октября, пункт сбора проинспектировал вице-мэр Игорь Сутягин.«Мы посчитали, что для Екатеринбурга недостаточно только одного пункта отбора и есть необходимость организовать работу в филиалах. Мы их создаем на территории города и обеспечиваем всем необходимым»,— отметил он.

С 1 сентября свердловское правительство увеличило размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ на прохождение службы на территории проведения специальной военной операции (СВО) на Украине до 900 тыс. руб. С 20 сентября сумму выплат семьям уральцев, которые заключили контракт с Минобороны для службы СВО, увеличили до 1,5 млн руб.

Полина Хабарова

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