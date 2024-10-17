В Казани директора стройфирмы арестовали за мошенничество на 32 млн рублей

В Вахитовском районном суде Казани арестовали местного жителя 1990 года рождения по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый, занимая пост исполнительного директора ООО «Марас», присвоил более 32 млн руб., обещая построить жилые дома, но не выполнил свои обязательства.

Следствие аргументировало свою позицию тяжестью преступления и возможностью того, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на участников процесса. Суд принял это во внимание и постановил заключить его под стражу.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Марас» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредителем компании является Розалия Вафина, которая также связана с ООО «АСК» («АльфаСтройКапитал»). Согласно информации с официального сайта компании, исполнительным директором числится Марат Вафин, однако указанный на сайте ИНН принадлежит Лилии Фатыховой. Она же числится на сайте заместителем директора. По данным Rusprofile, еще одна личность с тем же ИНН — Лилия Вафина.

Анар Зейналов