Прокуратура начала проверку ситуации с отоплением в Красных Ткачах

Прокуратура Ярославского района начала проверку из-за информации об отсутствии отопления в жилых домах в поселке Красные Ткачи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

15 октября местные жители пожаловались на отсутствие отопления. По данным портала Yarnews, на котельной вышли из строя катушки на клапанах, что привело к приостановке работы котельной. В правительстве области сегодня сообщили, что температура теплоносителя, который сейчас поступает в квартиры и соцобъекты, соответствует норме. При этом отопления нет в одном многоквартирном доме, где случился прорыв на сетях.

На месте побывал прокурор района Алексей Корнилов, который проверил соблюдение температурного режима в школах и садиках и ход проведения ремонтных работ.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о теплоснабжении населения, включая вопросы законности действий должностных лиц при подготовке котельной и тепловых сетей отопительному сезону»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова