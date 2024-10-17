Режим работы реверсивной полосы на Борском мосту снова изменили

На Борском мосту в очередной раз поменяли график переключения светофоров на реверсивной полосе. Интервалы движения в сторону Нижнего Новгорода сократили на пять минут, сообщил глава Борского округа Алексей Боровский.

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Новый режим будет действовать до 31 октября. Реверсивная полоса будет работать на въезд в Нижний Новгород:

с 4:00 до 10:55, с 13:00 до 15:25, с 19:00 до 19:55 с понедельника по четверг;

с 4:00 до 10:55, с 13:00 до 13:55 в пятницу;

с 15:00 до 17:55, с 20:00 до 21:55 в субботу;

с 4:00 до 7:55, с 11:00 воскресенья до 4:00 понедельника.

В остальное время реверс будет работать на выезд из Нижнего Новгорода.

Реверсивные светофоры с красным и зеленым сигналами запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены, желтый предупреждает о смене направления. По крайним полосам движение осуществляется постоянно.

Старый борский мост закрыт на ремонт до конца ноября 2025 года. Контракт стоимостью 2,4 млрд руб. заключен с тверским ООО «Дорожная строительная компания». В декабре 2024 года для движения планируется открыть полосу на въезд в Нижний Новгород.

Елена Ковалева