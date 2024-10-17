Банк России предлагает ввести период охлаждения до 48 часов для защиты от мошенников

Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения на потребительские кредиты и займы. Мера поможет уменьшить число сделок под влиянием мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Период охлаждения — срок, в течение которого клиент может отказаться от договора.

Если гражданин берет заем от 50 тыс. до 200 тыс. руб., то он сможет отказаться от кредита в течение 4 часов. Если размер займа выше 200 тыс. руб., то период охлаждения составит 48 часов.

Меры введут для проверки кредита на признаки мошенничества. «Если финансовая организация заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, она должна будет предупредить об этом заемщика»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Период охлаждения не будут применять к ипотечным и автокредитам, если средства сразу зачисляют на счета автодилеров. Изменения также не относятся к образовательным кредитам с участием государства.

Банк России предлагает, чтобы кредиторы и бюро кредитных историй обменивались информацией онлайн, чтобы гражданин не мог оформлять кредит под влиянием мошенников у нескольких кредиторов. Также если финансовая организация нарушит антимошеннические нормы, то она не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам.

Банк России направил предложения в Министерство финансов России для разработки законопроекта.

Диана Соловьёва