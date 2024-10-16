Сочи стал лидером по уплате курортного сбора

Сочи вошел в число лидеров по уплате курортного сбора. Также в топ среди муниципалитетов края вошли Анапа и Геленджик, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

К началу октября 2024 года в бюджет Краснодарского края поступило свыше 444 млн руб. от курортного сбора. В сравнении с тем же периодом 2023 года, когда сумма составила более 395 млн руб., темп роста составил 12,4%.

Кубань ожидает, что по итогам текущего года общий объем курортного сбора превысит 748 млн руб. Процент отказов от уплаты сбора остается крайне низким. В пресс-службе уточнили, что в 2024 году 116 человек отказались от уплаты. Это значительно ниже показателя 2023 года, когда таких случаев было 350 при туристическом потоке свыше 18,6 млн человек.

Эксперимент по введению курортного сбора на Кубани стартовал в 2018 году. Плательщиками могут быть только физические лица старше 18 лет, проживающие в объектах размещения более суток. Наибольший размер курортного сбора установлен в Сочи и составляет 50 руб. за сутки.

Мария Удовик