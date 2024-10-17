В Адлере таможенники пресекли контрабанду 530 пачек сигарет

На границе России и Абхазии специалисты таможни остановили автомобиль, в котором обнаружили 530 пачек контрабандных сигарет. Товар пытались провезти в газовом баллоне, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

На автомобильном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни сотрудники проверили автомобиль марки GAZ 31105, прибывший из Абхазии. С использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) было установлено, что в багажнике находится газовый баллон с тайником.

При дальнейшем осмотре в вырезанном отверстии баллона обнаружили 530 пачек сигарет марки Business Royals, произведенных в Дубае. Эти табачные изделия не имели российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Водитель не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и, осознавая ограничения на ввоз сигарет в Россию, попытался скрыть контрабандный товар. Автомобиль и табачные изделия изъяли. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение ограничений на ввоз и незаконное перемещение товаров через таможенную границу).

Мария Удовик