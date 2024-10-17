Останцы триумфальной арки в Нижнем Новгороде предложили накрыть стеклом

Найденные в Нижнем Новгороде останцы триумфальной арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году, предложили музеефицировать и поместить под высокопрочное стекло. Это одна из идей сохранения памятника, обнаруженного в августе этого года на Советской улице, рассказал мэр Юрий Шалабаев.

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Эксперты провели историографические и натурные исследования, создали трехмерную компьютерную модель и пришли к выводу, что останцы подлинные, а найденные конструкции с высокой вероятностью являются фундаментом одной из опор.

«Конструкции сделаны из керамического полнотелого кирпича дореволюционной техники перевязки, а материаловедческая экспертиза заключила, что часть кладки относится к дореволюционному периоду»,— сообщил мэр. Однако специалисты обнаружили и более поздние материалы, что может говорить о том, что арку ремонтировали в советское время.

По словам господина Шалабаева, власти также обсуждают идею построить рядом с найденными останцами новую триумфальную арку.

Елена Ковалева