Российские специалисты представили перспективную разработку для нанесения битумопроизводной продукции

На международной специализированной выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге презентовали усовершенствованный модуль для нанесения битумопроизводной продукции. Технология была представлена делегации во главе с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы» Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы»

Модуль предназначен для нанесения на дорожное покрытие жидкой ленты для герметизации стыков и устанавливается на асфальтоукладчик. Особенность обновленной технологии в автоматизации процесса подачи продукта и возможности дистанционного управления оборудованием с пульта. Устройство считывает скорость асфальтоукладчика, синхронизируется с ним и в нужный момент начинает наносить состав. Специальные датчики сообщат о наличии материала в баке. Комплексно это позволит обеспечить непрерывность выполнения дорожных работ.

Как отмечают эксперты, технологии усовершенствования оборудования разрабатывались в тесном контакте с отраслевым сообществом. «Представленный модуль модернизирован с учетом рекомендаций Росавтодора. Разработка повысит качество нанесения нашей битумопроизводной продукции. А мы таким образом реализуем весь цикл строительства надежных и долговечных дорог: от проработки рецептур материалов и продуктов до использования специального оборудования», — отметил руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Станислав Овчинников.

Помимо этого, участникам выставки была представлена экспериментальная версия модуля с функцией сбора данных. Устройство считывает и транслирует в режиме онлайн информацию об общем времени работы, объеме использованной продукции, техническом обслуживании. Возможность такого оперативного мониторинга повысит качество и скорость работ.

https://bitum.gazprom-neft.ru