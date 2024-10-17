Ростехнадзор разрешил запустить объект на месторождении «Юбилейное» в Башкирии

Западно-Уральское управление Ростехнадзора не нашло нарушений при проверке надшахтного комплекса подземного рудника месторождения «Юбилейного», который строит ООО «Башкирская медь». Ведомство выдало заключение о соответствии построенного объекта проекту.

«Установлено, что работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Запуск нового объекта увеличит добычу медно-цинковой руды с 1,6 до 2 млн тонн в год; обеспечит стабильный и безаварийный подъем горной массы с глубоких горизонтов, создаст рабочие места, улучшит экономическое развитие региона, отмечается в пресс-релизе.

Наталья Балыкова