Выставка «Люсизм» открылась в Музее наивного искусства

В Музее наивного искусства в Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка Люси Вороновой «Люсизм». Как рассказала куратор экспозиции Яна Таушканова, ее приурочили к 75-летию художницы (юбилей она отпраздновала в прошлом году).

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Люся Воронова в 1978 году закончила художественный факультет Московского технологического института. В сентябре 2013 года получила звание почетного члена Российской академии художеств. Ее самобытное творчество занимает особое место на границах наивного искусства и примитивизма.

«Люся Воронова — художник значимой величины. Ее работы хранятся в Третьяковской галерее, в Русском музее, в частных и музейных собраниях по всему миру»,— подчеркнула она.

Яна Таушканова отметила, что на счету художницы «более 50 персональных выставок. «10 октября открылась ее выставка во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, сегодня у нас»,— добавила она.

В выставочных залах отражена многолетняя эволюция художницы: начиная с раннего ее творчества, с 1986 года, и заканчивая масштабными живописными произведениями конца 2010-х годов. Ретроспективная выставка развивается в хронологическом порядке, поэтому от зала в зал можно заметить, как нарастает декоративность и цвет работ на разных этапах творческой деятельности.

Выставка включает широкий круг живописных и графических работ, на которых изображены портреты (в том числе и автопортреты), натюрморты и цветочные клумбы.

Эффект присутствия автора достигается с помощью выдержек из личных дневников Люси, которые она вела на протяжении 30 лет своей жизни. Через цитаты, в которых выражены художественные находки, мысли, переживания зрителю предоставляется возможность проследить эмоциональное состояние художницы на холстах.

В ретроспективной экспозиции более 90 произведений из частного собрания московского коллекционера Александра Воронина.

Выставка «Люсизм» будет представлена для посетителей Музея наивного искусства с 18 октября по 23 февраля 2025 года. Выставочная программа предусматривает экскурсии, цикл лекций и мастер-классов, а также показы фильмов о художниках.

Анастасия Лесникова