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«Эти программы будут существовать на рынке»

В Екатеринбурге девелоперы и аналитики поспорили о возобновлении льготной ипотеки

В заключительный день строительного форума 100+ TechnoBuild его участники обсудили будущее рынка недвижимости Екатеринбурга. Крупные девелоперы и аналитики ожидают, что продажи на рынке первичной недвижимости могут сократиться, а объемы строительства сохранятся. За дискуссией участников и экспертов рынка наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.

Международный строительный форум 100+ TechnoBuild

Международный строительный форум 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Международный строительный форум 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сессия с метафоричным названием «Развилки рынка недвижимости» прошла в финальный день Международного выставочного форума 100+ TechnoBuild, 4 октября. Ее модератором выступил руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков. По его словам, с лета 2023 года объемы выдачи ипотеки в несколько раз превышали объемы выдачи кредитов по рыночным условиям. Эта ситуация не изменилась после отмены льготной программы 1 июля.

«За время действия льготной ипотеки сложились очень контрастные показатели по объемам строительства в разных городах России. В Хабаровске, Владивостоке они выросли в три раза, в Тюмени — почти в два раза, в Екатеринбурге рынок вырос на 60%. А в Санкт-Петербурге объемы строительства сократились на 45%»,— подчеркнул господин Хорьков, добавив, что ключевой особенностью стало то, что короткие циклы взрывного роста продаж чередовались с периодами кратного сокращения числа сделок.

По словам Михаила Хорькова, после отмены льготной ипотеки рынок Екатеринбурга «пережил шоковое падение» по количеству сделок ДДУ: их число уменьшилось с почти четырех тысяч до тысячи в последний месяц.

«От среднего уровня последних лет падение составило 30%»,— дополнил он.

О том, что рынок жилья комфорт-класса Екатеринбурга, как и многих других регионов, «трагически зависел от льготных ипотечных программ», заявил и директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. По его словам, после отмены льготной ипотеки объемы сделок на региональных рынках снизились в два раза. Сейчас темпы продаж находятся на уровне января 2023 года.

Эксперты отметили, что с учетом проекта бюджета России можно ожидать возобновления льготных программ. «Если бы в проекте бюджета не было заложено 1,7 тлрн руб. на льготные программы, мы бы не так оптимистично ждали их продолжения. Эти программы будут существовать на рынке, потому что они являются необходимой мерой поддержки. Каждый кризис, который мы проходим, начиная с пандемии, вызывал естественные стимулы со стороны государства, чтобы удержать стагнацию цен»,— заявила руководитель центра маркетинговых исследований «Объектив.рф» Ксения Чернецкая.

Ее поддержал заместитель коммерческого директора проектов гражданского строительства компании «Синара-Девелопмент» Александр Щепкин. Он отметил, что на рынке недвижимости есть покупатели, но они не могут «в моменте» приобрести квартиру из-за заградительных ставок.

«Рассрочки и субсидирование — инструменты, чтобы хотя бы в каких-то точечных нишах помочь покупателям приобрести квартиру»,— сказал он, добавив, что полноценно заменить льготную ипотеку они не могут.

Не все эксперты согласились тем, что возобновление льготных ипотечных программ возможно. «У меня нет пока уверенности, что льготные программы будут согласованы, потому что мы можем опять получить эффект "золотой лихорадки", что разгонит торговую инфляцию. Самое вероятное сейчас — постепенное сокращение оборота и продажа остатков в дорогом сегменте в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург. В городах, где проживает меньше 1 млн человек, скорее всего будет развиваться формат ИЖС»,— считает господин Лобжанидзе. При этом он отметил, что ввод новых объектов на рынок продолжится, но они будут дробиться на очереди.

Несколько иной вектор дискуссии задал директор по продажам федеральных проектов ГК «Самолет» Максим Зорин.

По его словам, в ближайшее время ожидается приток покупателей недвижимости на рынках Дальнего Востока и Арктики, о чем свидетельствуют «общие экономические меры поддержки».

«На Дальнем Востоке и в Арктике можно рассматривать новые территории. Там фактически можно строить за ноль, и люди будут покупать за ноль, это самый выгодный рынок. Пока не понятно, кто из застройщиков активно туда пойдет, но, думаю, что это будет один из трендов на ближайшие 4-5 лет, поскольку в текущих условиях все хотят стабильности»,— заявил Владимир Святый. Сергей Лобжанидзе особо обратил внимание на то, что Владивосток, Артемовск и Находка образуют почти миллионную агломерацию, что позволяет реализовывать большие проекты.

Ксения Чернецкая прогнозирует, что сокращения сроков экспозиции на региональных рынках недвижимости не произойдет. «Но мы увидим более вдумчивый подход к ценообразованию, поскольку это эффективный инструмент в кризисной ситуации»,— считает она.

По ее словам, за последний месяц средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Екатеринбурга сократилась на 2 тыс. руб. и составила 155 тыс. руб.

Сергей Лобжанидзе полагает, что на рынке недвижимости в ближайшее время сложится два тренда. «Во-первых, покупать дорогую недвижимость будут те, кто никогда от ипотеки не зависел, а это существенное сокращение оборота. Во-вторых, будут приобретать апартаменты, потому что этот сегмент не зависит от ипотеки. Но апартаменты рынок не спасут»,— спрогнозировал господин Лобжанидзе. Он добавил, что другие сделки будут происходить на фоне ожидания снижения ключевой ставки, а значит, и рыночных ставок по ипотеке.

Анастасия Таначева

Фотогалерея

Лица и стенды форума 100+ TechnoBuild

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В Екатеринбурге с 1 по 4 октября прошел международный строительный форум-выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot;

В Екатеринбурге с 1 по 4 октября прошел международный строительный форум-выставка "100+ TechnoBuild"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки &quot;Technobuild 100+&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Стенд компании &quot;Синара-девелопмент&quot;

Работа международного строительного форума и выставки "Technobuild 100+" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд компании "Синара-девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пленарное заседание &quot;Строим мир будущего&quot;. Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (справа) во время заседания

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Строительная техника на выставке

Строительная техника на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании &quot;Скат&quot;

Стенд компании "Скат"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Флажки участников форума

Флажки участников форума

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Генеральный директор &quot;УГМК-Застройщик&quot; Евгений Мордовин во время пленарного заседания

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа выставки строительной техники

Работа выставки строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Bma - green power (зарядная инфраструктура для паркингов жилых комплексов)

Стенд Bma - green power (зарядная инфраструктура для паркингов жилых комплексов)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании TRASSIR, производителя систем видеонаблюдения

Стенд компании TRASSIR, производителя систем видеонаблюдения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Стенд с грунтовыми анкерами

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с грунтовыми анкерами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Стенд с импортными комплектующими для подъемников

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с импортными комплектующими для подъемников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелоперской компании &quot;PROGRESS&quot;

Стенд девелоперской компании "PROGRESS"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Минстроя России

Стенд Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители у стенда Минстроя России

Посетители у стенда Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании &quot;Страна Девелопмент&quot;

Стенд компании "Страна Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поселители на выставке

Поселители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильноны МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Выставка строительной техники у входа в павильноны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильоны МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;.

Выставка строительной техники у входа в павильоны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелопера &quot;PRINZIP&quot;

Стенд девелопера "PRINZIP"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild. Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил вяткин (справа) перед началом заседания

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild. Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил вяткин (справа) перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация программ для проектирования зданий и создания BIM-проектов

Презентация программ для проектирования зданий и создания BIM-проектов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лекция дизайнера Артемия Лебедева &quot;Развитие малых городов&quot;

Лекция дизайнера Артемия Лебедева "Развитие малых городов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, сенатор РФ Сергей Лукин, и генеральный директор &quot;Синара-Девелопмент&quot; Тимур Уфимцев,

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, сенатор РФ Сергей Лукин, и генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев,

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стенд группы компаний &quot;Атлас Девелопмент&quot;

Стенд группы компаний "Атлас Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке строительной техники

Посетители на выставке строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский перед началом пленарного заседания &quot;Строим мир будущего&quot;

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский перед началом пленарного заседания "Строим мир будущего"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании &quot;Спецавтоматика&quot; (г.Бийск)

Стенд компании "Спецавтоматика" (г.Бийск)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум &quot;100+ TechnoBuild&quot; в выставочном центре &quot;Екатеринбург-Экспо&quot;

Международный строительный форум "100+ TechnoBuild" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Пленарное заседание &quot;Строим мир будущего&quot;. Участники во время заседания

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Участники во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд группы компаний &quot;Самолет&quot;

Стенд группы компаний "Самолет"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа международного строительного форума и выставки &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники строительного чемпионата &quot;Строймастер&quot;

Участники строительного чемпионата "Строймастер"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин во время заседания

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;. Пленарное заседание &quot;Строим мир будущего&quot;. Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (третий слева), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре), председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода (справа) и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко (второй справа) во время заседания

Международный строительный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (третий слева), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре), председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода (справа) и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко (второй справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков во время пленарного заседания

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и заместитель председателя комитета ГД России по молодежной политике Михаил Киселев (слева)

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и заместитель председателя комитета ГД России по молодежной политике Михаил Киселев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время пленарного заседания

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка &quot;100+ TechnoBuild&quot; в МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot;

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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В Екатеринбурге с 1 по 4 октября прошел международный строительный форум-выставка "100+ TechnoBuild"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки "Technobuild 100+" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд компании "Синара-девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Строительная техника на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании "Скат"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Флажки участников форума

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа выставки строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Bma - green power (зарядная инфраструктура для паркингов жилых комплексов)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании TRASSIR, производителя систем видеонаблюдения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с грунтовыми анкерами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Стенд с импортными комплектующими для подъемников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелоперской компании "PROGRESS"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители у стенда Минстроя России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании "Страна Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поселители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильноны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выставка строительной техники у входа в павильоны МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд девелопера "PRINZIP"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Заседание экспертно-консультативного совета Уральского отделения Союза архитекторов России в рамках Международного форума 100+ TechnoBuild. Председатель экспертно-консультативного совета Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил вяткин (справа) перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Презентация программ для проектирования зданий и создания BIM-проектов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Лекция дизайнера Артемия Лебедева "Развитие малых городов"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, сенатор РФ Сергей Лукин, и генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев,

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Стенд группы компаний "Атлас Девелопмент"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Посетители на выставке строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога и главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский перед началом пленарного заседания "Строим мир будущего"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании "Спецавтоматика" (г.Бийск)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международный строительный форум "100+ TechnoBuild" в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Пленарное заседание "Строим мир будущего". Участники во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд группы компаний "Самолет"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа международного строительного форума и выставки "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники строительного чемпионата "Строймастер"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международный строительный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Пленарное заседание "Строим мир будущего". Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (третий слева), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре), председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода (справа) и представитель в СФ России от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко (второй справа) во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (в центре) и заместитель председателя комитета ГД России по молодежной политике Михаил Киселев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

XI Международный форум и выставка "100+ TechnoBuild" в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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