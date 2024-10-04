«Эти программы будут существовать на рынке»

В заключительный день строительного форума 100+ TechnoBuild его участники обсудили будущее рынка недвижимости Екатеринбурга. Крупные девелоперы и аналитики ожидают, что продажи на рынке первичной недвижимости могут сократиться, а объемы строительства сохранятся. За дискуссией участников и экспертов рынка наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный строительный форум 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Международный строительный форум 100+ TechnoBuild

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сессия с метафоричным названием «Развилки рынка недвижимости» прошла в финальный день Международного выставочного форума 100+ TechnoBuild, 4 октября. Ее модератором выступил руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков. По его словам, с лета 2023 года объемы выдачи ипотеки в несколько раз превышали объемы выдачи кредитов по рыночным условиям. Эта ситуация не изменилась после отмены льготной программы 1 июля.

«За время действия льготной ипотеки сложились очень контрастные показатели по объемам строительства в разных городах России. В Хабаровске, Владивостоке они выросли в три раза, в Тюмени — почти в два раза, в Екатеринбурге рынок вырос на 60%. А в Санкт-Петербурге объемы строительства сократились на 45%»,— подчеркнул господин Хорьков, добавив, что ключевой особенностью стало то, что короткие циклы взрывного роста продаж чередовались с периодами кратного сокращения числа сделок.

По словам Михаила Хорькова, после отмены льготной ипотеки рынок Екатеринбурга «пережил шоковое падение» по количеству сделок ДДУ: их число уменьшилось с почти четырех тысяч до тысячи в последний месяц.

«От среднего уровня последних лет падение составило 30%»,— дополнил он.

О том, что рынок жилья комфорт-класса Екатеринбурга, как и многих других регионов, «трагически зависел от льготных ипотечных программ», заявил и директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. По его словам, после отмены льготной ипотеки объемы сделок на региональных рынках снизились в два раза. Сейчас темпы продаж находятся на уровне января 2023 года.

Эксперты отметили, что с учетом проекта бюджета России можно ожидать возобновления льготных программ. «Если бы в проекте бюджета не было заложено 1,7 тлрн руб. на льготные программы, мы бы не так оптимистично ждали их продолжения. Эти программы будут существовать на рынке, потому что они являются необходимой мерой поддержки. Каждый кризис, который мы проходим, начиная с пандемии, вызывал естественные стимулы со стороны государства, чтобы удержать стагнацию цен»,— заявила руководитель центра маркетинговых исследований «Объектив.рф» Ксения Чернецкая.

Ее поддержал заместитель коммерческого директора проектов гражданского строительства компании «Синара-Девелопмент» Александр Щепкин. Он отметил, что на рынке недвижимости есть покупатели, но они не могут «в моменте» приобрести квартиру из-за заградительных ставок.

«Рассрочки и субсидирование — инструменты, чтобы хотя бы в каких-то точечных нишах помочь покупателям приобрести квартиру»,— сказал он, добавив, что полноценно заменить льготную ипотеку они не могут.

Не все эксперты согласились тем, что возобновление льготных ипотечных программ возможно. «У меня нет пока уверенности, что льготные программы будут согласованы, потому что мы можем опять получить эффект "золотой лихорадки", что разгонит торговую инфляцию. Самое вероятное сейчас — постепенное сокращение оборота и продажа остатков в дорогом сегменте в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург. В городах, где проживает меньше 1 млн человек, скорее всего будет развиваться формат ИЖС»,— считает господин Лобжанидзе. При этом он отметил, что ввод новых объектов на рынок продолжится, но они будут дробиться на очереди.

Несколько иной вектор дискуссии задал директор по продажам федеральных проектов ГК «Самолет» Максим Зорин.

По его словам, в ближайшее время ожидается приток покупателей недвижимости на рынках Дальнего Востока и Арктики, о чем свидетельствуют «общие экономические меры поддержки».

«На Дальнем Востоке и в Арктике можно рассматривать новые территории. Там фактически можно строить за ноль, и люди будут покупать за ноль, это самый выгодный рынок. Пока не понятно, кто из застройщиков активно туда пойдет, но, думаю, что это будет один из трендов на ближайшие 4-5 лет, поскольку в текущих условиях все хотят стабильности»,— заявил Владимир Святый. Сергей Лобжанидзе особо обратил внимание на то, что Владивосток, Артемовск и Находка образуют почти миллионную агломерацию, что позволяет реализовывать большие проекты.

Ксения Чернецкая прогнозирует, что сокращения сроков экспозиции на региональных рынках недвижимости не произойдет. «Но мы увидим более вдумчивый подход к ценообразованию, поскольку это эффективный инструмент в кризисной ситуации»,— считает она.

По ее словам, за последний месяц средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Екатеринбурга сократилась на 2 тыс. руб. и составила 155 тыс. руб.

Сергей Лобжанидзе полагает, что на рынке недвижимости в ближайшее время сложится два тренда. «Во-первых, покупать дорогую недвижимость будут те, кто никогда от ипотеки не зависел, а это существенное сокращение оборота. Во-вторых, будут приобретать апартаменты, потому что этот сегмент не зависит от ипотеки. Но апартаменты рынок не спасут»,— спрогнозировал господин Лобжанидзе. Он добавил, что другие сделки будут происходить на фоне ожидания снижения ключевой ставки, а значит, и рыночных ставок по ипотеке.

Анастасия Таначева