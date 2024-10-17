В Башкирии проводят проверку по факту причинения травм двум школьникам

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, ученики школы в Благовещенске получили травмы 14 октября во время конфликта из-за переписки в мессенджере. По данному факту проводится проверка, установлены участники драки. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отмечается в сообщении.

Бирский межрайонный следственный отдел возбудил по факту избиения уголовное дело по признакам побоев, совершенных из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

По данным Telegram-канала Mash Batash, двоих восьмиклассников избили из-за шестиклассницы, которая просила одного из них скинуть ей интимные фотографии. Подросток отказался. После этого они обменялись нескромными фото из интернета. Узнав об этом, бойфренд школьницы пригласил подростка на разборку «двое на двое», но привел на встречу шестерых друзей. Школьников били руками и ногами по голове, заставили извиниться на камеру. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, синяки и ссадины. Их родители написали заявления в полицию.

Майя Иванова