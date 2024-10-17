ОМК признана компанией с высоким антикоррупционным рейтингом

Группа ОМК вошла в список компаний с высоким уровнем противодействия коррупции. Результаты пятого ежегодного Антикоррупционного рейтинга были объявлены на форуме, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.

Фото: АО «ОМК»

В опубликованном рейтинге указано, что практики ОМК соответствуют положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования и рекомендации по применению». Компания получила класс А+ (хороший уровень противодействия коррупции) в том числе за системный подход: регулярное информирование и обучение сотрудников, прямые линии руководства, на которых обсуждаются вопросы противодействия коррупции, выстроенные отношения с организациями-контрагентами.

«Мы благодарны Российскому союзу промышленников и предпринимателей за высокую оценку нашей программы и за рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию. ОМК категорически не приемлет коррупцию и продолжает внедрение практик, обеспечивающих соответствующее поведение сотрудников и контрагентов на всех предприятиях компании», — говорит президент ОМК Наталья Еремина.

Антикоррупционный рейтинг российского бизнеса составляется на основе нескольких критериев. В их числе — личный пример руководства, прозрачность работы с контрагентами, управление конфликтом интересов, прозрачность закупок и наличие кодекса этики сотрудников.

Материал предоставлен АО «ОМК»