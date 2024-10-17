Правительство области взяло на контроль ситуацию с отоплением в Красных Ткачах

Заместитель председателя правительства Ярославской области и министр строительства Александр Баланцев посетил котельную в Красных Ткачах, работа которой была временно приостановлена. Об этом сообщили в правительстве области.

Временная остановка привела к отключению отопления в домах поселка. На настоящий момент, как сообщают в правительстве области, проблема устранена, а температура теплоносителя, который сейчас поступает в квартиры и соцобъекты, соответствует норме.

Как напомнили в правительстве области, котельная перешла из частной собственности в ведение ГП ЯО «Северный водоканал» летом 2024 года. За это время специалисты провели часть необходимых работ: установлены приборы учета воды, газа и электричества, сделана ревизия вводно-распределительного устройства с заменой предохранительных устройств и трансформаторов тока. Эти и другие работы проконтролировал министр во время своего визита.

«Закуплены все необходимые материалы для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Будет отремонтирован котел мощностью 6 КВт, который уже в ноябре сможем использовать в полном объеме как резервный источник теплоснабжения, чтобы пройти отопительный сезон спокойно»,- прокомментировал господин Баланцев и подчеркнул, что для аварийных ситуаций в поселке есть мобильная блочно-модульная котельная.

Алла Чижова